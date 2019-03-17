الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نصر حسين داي اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

يصطدم نادي الزمالك المصري بنظيره نصر حسين داي الجزائري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد 5 يوليو بالجزائر.

يتصدر الزمالك قمة المجموعة الرابعة بعد الفوز على غورماهيا الكيني في الجولة الماضية برصيد 8 نقاط، يليه بترو أتليتكو الأنغولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم نصر حسين داي في المركز الثالث بالرصيد ذاته من النقاط، وأخيرًا غورماهيا الكيني في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

يكفي الزمالك الفوز أو التعادل في مباراته أمام نصر حسين داي لضمان التأهل مباشرة لدور ربع النهائي من الكونفدرالية الأفريقية بغض النظر عن نتيجة مباراة غورماهيا وبترو أتلتيكو، التي ستقام في التوقيت ذاته، أما في حالة خسارة الزمالك من نصر حسين داي، سيحتاج إلى تعادل غورماهيا مع بترو أتلتيكو من أجل التأهل وبخلاف ذلك سيودع الزمالك البطولة.

الزمالك طوال تاريخ مواجهاته مع الفرق الجزائرية، لم ينجح في تحقيق الانتصار خارج ملعبه.

ويبحث الزمالك أمام نصر حسين داي لتحقيق انتصاره التاريخي الأول في الجزائر.

ولعب الزمالك 4 مرات في الجزائر ولم ينجح في الانتصار في أي مرة، بينما تعادل مرتين.

أمام شبيبة القبائل في دوري الأبطال عام 1984 خسر الزمالك في الجزائر 3-1 ولكنه فاز إيابًا في القاهرة 3-0 ليطير وقتها لنهائي البطولة ويحقق اللقب.

أمام مولودية وهران في دوري الأبطال عام 1993 تعادل الزمالك في الجزائر 1-1 ولكنه كان انتصر بالفعل في الذهاب 4-0 ليطير لنصف نهائي البطولة ويحقق اللقب مرة أخرى.

أمام مولودية بجاية في دوري الأبطال عام 2016 تعادل الزمالك في الجزائر 1-1. وهذا التعادل لم يؤثر على مسيرة الأبيض الذي انتصر ذهابًا 2-0 ليتأهل لربع النهائي ثم النهائي، ولكنه خسر اللقب لصالح صن داونز.

أمام اتحاد العاصمة في دوري الأبطال عام 2017 خسر الزمالك في الجزائر 2-0 في دور المجموعات، وفشل وقتها في تخطي عقبة هذا الدور.

موعد مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها أحمد عبده وعادل خلو.