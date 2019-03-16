تصدر تأهل النادي الأهلي المصري إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أبرز الأحداث الرياضية، يوم السبت 16 مارس 2019، بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثية دون رد في ملعب برج العرب بالإسكندرية في ختام دور المجموعات، بينما اختتم الإسماعيلي مشواره بالسقوط أمام الأفريقي التونسي بهدف نظيف.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم السبت:

صعود الأهلي

صعد الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثية فاتح طالح مدافع الفريق الجزائري في مرماه ومروان محسن وحسين الشحات الذي أنهى صيامه التهديفي الذي استمر فترة تقارب شهرين منذ هز شباك المقاصة يوم 24 يناير الماضي.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال متصدراً المجموعة الرابعة ، وينتظر لقاء أحد أندية صندوانز الجنوب أفريقي أو حوريا الغيني أو شباب قسنطينة الجزائري.. وأعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي سعادته بالتأهل وأكد أنه أشرك محمد الشناوي حارس المرمى رغم أنه لم يكتمل شفاءه من إصابته في أنكل القدم.

وحصل الأهلي على راحة لمدة 3 أيام عقب الفوز على الساورة ويستعد لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء المقبل قبل لقاء الفريقين بالدوري يوم 30 مارس الجاري.

تحدي جروس

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، التحدي قبل لقاء فريقه مساء الأحد ضد مضيفه نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية مؤكداً أن فريقه قادر على الخروج بنتيجة إيجابية والتأهل لدور الثمانية كما أبدى المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك تفاءله بالقدرة على الفوز في الجزائر.

وخاض الزمالك مراناً خفيفاً في ملعب المباراة، ونفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ما تردد حول وجود تأمينات مشددة لبعثة الفريق في الجزائر.

وداع الإسماعيلي

ودع الإسماعيلي دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الإفريقي التونسي بهدف نظيف في ختام دور المجموعات وخرج من البطولة بلا أي انتصار، ووجه البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي الانتقادات للتحكيم بعد احتساب ضربة جزاء للإفريقي أكد مدرب الإسماعيلي عدم صحتها.

وأكد إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي في بيان رسمي أن لاعبي الفريق الأصفر لم يقصروا في دوري أبطال أفريقيا موضحًا أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي أمام الإفريقي التونسي.

هدف عالمي

أقيمت مباراة في الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري بين فريقي المصري وسموحة وفاز الفريق البورسعيدي بنتيجة 4-2 ليتلقى حسام حسن مدرب سموحة هزيمة مريرة تؤزم موقفه بالدوري.

وسجل الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري هدفاً عالمياً من منتصف الملعب بالجانب الأيمن لتسقط الكرة في شباك الحارس محمد أبوجبل.

زيارة تايسون

وصل الملاكم العالمي مايك تايسون إلى مصر مساء السبت في زيارة سريعة لمدة 3 أيام وسط تشديدات أمنية.

وحضر تايسون للمشاركة في تصوير فيلم ”حملة فرعون“ مع الممثل عمرو سعد.