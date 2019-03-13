بعد استبعاد استاد بورسعيد.. مصر تستقر على ملاعب كأس الأمم الأفريقية 2019

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في نسختها الثانية والثلاثين والمقرر إقامتها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، عن الملاعب النهائية المستضيفة للبطولة.

وقررت اللجنة استبعاد استاد المصري البورسعيدي، لعدم جاهزيته لاستضافة المباريات.

وشهد ستاد بورسعيد أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، والشهيرة بـ ”مذبحة استاد بورسعيد“ والتي وقعت في الأول من فبراير 2012 عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي، وراح ضحيتها 72 قتيلًا ومئات المصابين.

واستقرت اللجنة المنظمة للبطولة على 6 ملاعب نهائية لاستضافة مباريات البطولة، وهي استاد القاهرة الدولي، وملعب السلام بالقاهرة، وملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بالقاهرة، واستاد الإسكندرية، وملعب السويس الرياضي بمدينة السويس، واستاد الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

جاء الاستقرار على الملاعب الـ 6 المذكورة عقب معاينة لجنة من الاتحاد الأفريقي “كاف” للملاعب التي عرضها الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم اختيار الـ 6 السابقة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة في البطولات السابقة، تم توزيعها على 6 مجموعات.