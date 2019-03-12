موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم

شهد يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 العديد من الأحداث المثيرة في الكرة المصرية خاصة مع إقامة مباراتين في بطولة الدوري بجانب الأزمة التي شغلت انتباه الكثيرين وبطلها النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الكرة المصرية والأهلي والزمالك:

أزمة محمد صلاح

شغلت أزمة اللاعب المصري محمد صلاح المتابعين بعدما تعرض لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته في مؤتمر صحفي بأنه لم يعد يتأثر بالضغوط خاصة أنه أمر طبيعي أن يتعرض لمثل هذه الضغوط نظراً لأنه حقق مالم يصل إليه لاعب مصري أو عربي أو إفريقي.

ودافع أحمد حسام ”ميدو“ مدرب الوحدة السعودي عن صلاح مؤكداً أنه لم يخطئ في هذه التصريحات مبدياً تساؤله عن رد فعل المصريين إذا كان السويدي زلاتان إبراهيموفتش مصرياً.

وخرج صلاح عن صمته ورد عبر حسابه بموقع ”تويتر“ معبراً عن دهشته من تفسيرات البعض لكلامه وتصيد الأخطاء له.

انتصار ومكافآت في الزمالك

عاد الزمالك للتدريبات استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد المقبل في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بالجزائر، وانتظم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بعد عودته من بلاده عقب وفاة بلاده.

وفاز فريق الشباب بنادي الزمالك على الأهلي في دوري الشباب تحت 21 عاماً بثلاثية دون رد بملعب الزمالك بمشاركة 3 لاعبين من الفريق الأول هم محمد إبراهيم ومحمد عنتر وأحمد مدبولي، وصرفت إدارة النادي مكافآت خاصة للاعبي الفريق.

وهدد مرتضى منصور رئيس الزمالك بعدم بث مباراة القمة ضد الأهلي يوم 30 مارس الجاري بالدوري لحين الحصول على مستحقات متأخرة لدى التليفزيون المصري قيمتها 85 مليون جنيه.

زيادة جماهير الأهلي

أعلن النادي الأهلي زيادة الحضور الجماهيري في مباراة شبيبة الساورة الجزائري في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب بالإسكندرية إلى 15 ألف مشجع بدلاً من 10 آلاف.

وخاض الفريق تدريباته بعد راحة 24 ساعة ، وانتظم حسام عاشور وصلاح محسن ومحمد نجيب لاعبو الأهلي في التدريبات الجماعية ليعلنوا جاهزيتهم للمباراة وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جاهزية محمد الشناوي لمباراة الساورة بينما أكد غياب هشام محمد لاعب الوسط للإصابة.

وأعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي أن ناديه يدعم الزمالك في البطولات القارية مثل جميع الفرق المصرية ولم يعترض على تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون.

سقوط التوأم

بدأ التوأم حسام وإبراهيم حسن المهمة مع سموحة بالخسارة أمام الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة 26 للدوري المصري.

وفاز الاتحاد على الجونة بنتيجة 2-1 في نفس الجولة، وصرف زعيم الثغر مكافآت للاعبين قدرها 25 ألف جنيه لكل لاعب.