ردود فعل غاضبة تجاه تصريحات محمد صلاح نجم نادي ليفربول

أثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، ردود فعل غاضبة مجددًا، بعد أيام قليلة من نشر صورة وهو يبتسم، بعد ساعات من حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة عشرات المصريين.

وتحدث محمد صلاح، خلال مؤتمر صحفي أعلن خلاله سفيرًا لأحد البنوك المصرية، عن أنه يدرك أن الضغوط كبيرة عليه؛ كونه وصل لمرحلة لم يصل إليها أي لاعب مصري أو عربي أو أفريقي.

محمد صلاح في آخر تصريحاته قال بأنه وصل لمكانة لم يصل إليها أي لاعب عربي أو إفريقي.

أحترم النجم المصري كثيرا ولكن أرى بأنه بالغ نوعا ما. سأعطي مثال وحيد ديديي دروغبا الذي كان لديه تأثير أكثر من حكومة كوت ديفوار ككل. pic.twitter.com/hqCqDirw0R — Sife Nouadria (@Sife_Nouadria) March 12, 2019

وغرد أحمد اليماني ردًا على تصريح صلاح :“محمد صلاح قال امبارح انا بتعرض للضغوط لإنني وصلت للي موصلوش أي لاعب مصري وعربي وافريقي، مصري وعربي ماشي لكن افريقي دي واضح انك مكنتش متابع دروجبا وإيتو وجورج وايا“.

”قال كمان: اني مش بلتفت لانتقادات للسوشيال ميديا.. السوشيال ميديا فيها بلاوي لكن دا مش معناه انك لا تلتفت ليها لانها بتكون جزءا من الرأي يعني لما نزلت صورتك وانت بتضحك يا صلاح تاني يوم حادثة القطر والناس والصحفيين كتبولك مشلتش الصورة لإنك للأسف اتغريت وبدأت تمشي في طريق غلط“.

وعلق طارق عبدربه :“ أول ما احترف هاجم الشباب وقالهم أنتم عملتوا أيه للبلد علشان تعملكم، وبعدها البلد لما طلب منه يساندها في استضافة كأس العالم للسلة قالها لا، وبرر رفضه بإن إيطاليا وقتها كانت منافسة لمصر، فخاف للإيطاليين يهاجموه علشان بيدعم بلده“

”اتحاد الكرة حط عليه فالمحامي بتاعه استعطف الناس وخرج يتكلم على اللي بيحصل ضده وهو نفسه اتكلم، فقام الشعب على اتحاد الكرة ونصفه عليهم وخلاهم يعتذروله.. وبعدها لما حصلت كارثة في محطة القطر حصلتله كارثة والشعب كله عاش في أيام حزينة، نزل صورته وهو بيضحك“.

”دلوقتي خارج يقول أنا وصلت لمرحلة موصلهاش أي لاعب عربي وأفريقي.. جوائز فردية + دوري سويسري، ريأكت هاهاها من جورج وايا ورابح ماجر وروجيه ميلا وعبيدي بيليه وصامويل أيتو ودروجبا وتوريه وأنت وأنا وكل سكان القارة البائسة“.

”بيقول مش بتأثر بالسوشيال ميديا بعد ما اتحط عليه بسبب صورته الساذجة وقت حادثة القطر واللي حققت رقم قياسي على الفيس بوك بأكتر من 65 ألف عملوا react angry غير ألاف الكومنتات السلبية، رغم إنه اتشهر بدعم الجمهور المصري ع السوشيال ميديا ليه ورغم إنه لما بيتحط عليه بيجري يستعطف الناس ع السوشيال ميديا“.

”بص يا بني أنت بتخسر كتير من حب الناس وتعاطفهم معاك مع كل موقف مخزي ليك وكل ردة فعل عبيطة منك، أنت مهما وصل حب الناس ليك، مش هيوصل لدرجة حب الزملكاوية لـ شيكابالا وحب الأهلاوية لـ أبوتريكة علشان يدافعوا عنك في الغلط قبل الصح، أنت زي أي نجم في أي مجال، بيترفع للسما مرة وينزل للأرض مرة تانية“.

وعلق عمرو أبوالعزم :“لما بتتفتح سيرة اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة، بيبقى الجدل محصور بين اتنين.. مارادونا وميسي. مارادونا لما بيسألوه مين الأفضل في العالم وهو فايق بيقول ميسي، وهو مصطبح ومعلي دماغه بيهبد أي هبد“..

”ميسي لما بيسألوه عن الأفضل سواء في تاريخ الأرجنتين أو الكرة، بيقول مارادونا، حتى لو ميسي من جواه على يقين بأنه أفشخ من ١٠ زي مارادونا في بعض، بس قدام الناس لازم تدي حتة إنكار ذات كده من اللي بتعجب الجامهور وتبعد عنك الجدل“.

”كابتن محمد صلاح بقى اللي لحد دلوقتي الناس في العالم مش قادرة تحسم هو one season wonder ولا نجم يقدر يشيل فريق كبير زي ميسي ورونالدو وغيرهم، بيقول أنا وصلت لمكانة ماحدش وصلها سواء كان مصري أو عربي افريقي، رغم إنه مش واخد شامبيونز زي ايتو ودروجبا مثلا، مش واخد افريقيا مع منتخب بلده زي توريه أو ايتو، ولا حتى واخد بالون دور زي جورج وياه“.

”ياريت يا مومو تنزل للواقع شوية، وبلاش النبرة الفوقية اللي بتكلمنا بيها مرتين في الأسبوع، عشان إنت لا أول واحد ولا آخر واحد يتألق في العالم، وياريت تقطع كتاب اللا مبالاة ده والنبي، وماتتعاملش معانا على إنك قارئ ومثقف“.

لازلت مصمم .. بل ومُصر

أن الهجوم على محمد صلاح في بعض الأحيان أصبح ”موضة“

ولازالت ثقافة إختزال الكلام والجزء وتركيب جمله على جمله دون سماع الكلام كاملاً ، فن تحريف وتزييف !!

إتفرجوا على الفيديو كاملاً مكملاً وإحكموا بعد ذلك ..

صلاح لم يخطيء ولم يتكبَّر في تصريحاته كما إدعى البعض — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) March 12, 2019

وعند سؤاله عن البطولة التي يفضل الفوز بها مع ليفربول في موسمهم المتميز، أجاب صلاح أن ”حلم المدينة والنادي هو الفوز بالدوري ”.

وأضاف صلاح ”سأكون صريحًا، أنا أحب دوري أبطال أوروبا، أشعر أنها البطولة الأكبر دائمًا. ولكن إذا تطلب الأمر التضحية بدوري الأبطال في سبيل لقب الدوري الإنجليزي، سأضحي وليس لدي مشكلة في ذلك.“