رئيس نادي الزمالك يشكو قناة الأهلي بسبب تصريحات شريف عبدالمنعم وعدلي القيعي (فيديو)

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تقديم شكوى رسمية ضد قناة الأهلي في الهيئة الوطنية للإعلام، بسبب التحريض ضد القلعة البيضاء، وتمني خروج الفريق الأبيض من الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”قررنا تقديم شكوى ضد قناة الأهلي، بسبب تصريحات شريف عبدالمنعم لاعب الأهلي الأسبق، الذي تمنى هزيمة الزمالك من جورماهيا الكيني“.

وأضاف: ”كما سنقدم شكوى ضد عدلي القيعي، مقدم برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، الذي يحرض ضد رئيس الزمالك، وطلب أن يقدم كفنه للصلح مع الأهلي، هل نحن في الصعيد لماذا حولها لقتل وكفن، أنا أسد لا أقدم كفنًا لأحد“.

وعن محمود عبدالرازق شيكايالا، قال مرتضى: ”أنا من تمسكت بعودته لصفوف الفريق؛ لأنه يستحق الاعتزال في القلعة البيضاء، وبعد الاعتزال متاح له العمل في النادي أو الاتجاه إعلاميًّا والعمل في برامج الزمالك“.

وعن جروس قال رئيس الزمالك: ”مستمر في تدريب الفريق حتى نهاية عقده، وكل الدعم مقدم له من الإدارة، الجميع يرى تغييرًا في سياسة النادي تجاه المدربين الأجانب وسيتم الكشف عن سر التغيير في الوقت المناسب“.

من جانب آخر، هدد مرتضى بمنع إذاعة مباراة القمة أمام الأهلي يوم الـ30 من مارس الجاري، ضمن مباريات الدوري، بسبب المستحقات المالية المتأخرة للنادي.

وقال منصور: ”لن أسمح بدخول عربة الإذاعة والتلفزيون إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، بسبب المستحقات المالية الخاصة بنادي الزمالك لدى الشركة الراعية والتي تصل لقرابة 85 مليون جنيه، والتي لم نحصل عليها حتى الآن“.