مباراة الزمالك وغورماهيا.. تغريم حميد أحداد ومرتضى منصور يعلن تأجيل لقاء المقاولون (فيديو)

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تأجيل لقاء الفريق أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري، إلى يوم الـ20 من مارس، بدلًا من إقامته الخميس المقبل.

وقال مرتضى في تصريحات عقب لقاء الزمالك وغورماهيا الكيني في الكونفدرالية: ”قرر اتحاد الكرة، بعد فوز الفريق الأبيض، يوم الأحد، على غورماهيا الكيني تأجيل لقاء الفريق أمام المقالولون العرب، إلى يوم الـ20 من مارس المقبل، أي عقب لقاء نصر حسين داي الجزائري، من أجل مساعدة الزمالك في التأهل للدور المقبل في الكونفدرالية“.

وأَضاف: ”أوجه الشكر لمسؤولي اتحاد الكرة، على رأسهم هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، بجانب حازم إمام الذي لعب دورًا مهمًّا في التأجيل، وردًّا على موقفه قمنا بإرسال كارنيهات العضوية الخاصة به وبأسرته في النادي إلى منزله“.

وتابع: ”قررنا تعديل عقد محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب وسط الفريق، بعد المستوى الذي يقدمه هذا الموسم، لأنه يحصل على مقابل مادي لا يليق به“.

وأردف: ”تم توقيع عقوبة مالية على حميد أحداد مهاجم الفريق بعد وقوفه على الكرة في مباراة غورماهيا، إذ سيتم خصم 300 ألف جنيه من اللاعب، بسبب عدم احترام الخصم“.

واستطرد: ”نجحت في إحباط محاولة من بعض الجماهير لحرق صورة لمحمود الخطيب، رئيس الأهلي، في المدرجات، كان الهدف منها إثارة الجماهير، هدفنا هو الحفاظ على الروح الرياضية وهذه هي رسالتنا لكل الأطراف التي تحاول بث التعصب والفتنة بين الجماهير“.

وكان أحداد قال في تصريحات تلفزيونية: ”الزمالك فريق كبير ويمرض ولا يموت“، مؤكدا أن الأبيض يستطيع أن يفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وعن سر وقوفه على الكرة خلال المباراة، أجاب: ”تعمدت هذا التصرف؛ لأنهم استفزونا في كينيا بعد الخسارة بنتيجة 4-2، ومدربهم التركي حسن أوكتاي استفزنا ببعض الحركات خلال المباراة“.

وأضاف: ”الزمالك (نمبر وان) دائمًا، ولا يستطيع أحد أن يسخر منه أو يستفزه، ولذلك قمت بالوقوف على الكرة لاستعراض المهارة“.

ونجح فريق الزمالك في الفوز على نظيرة غورماهيا الكيني برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأحد الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 8 نقاط، ويأتي خلفه بترو أتليتكو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ونصر حسين داي في المركز الثالث بالرصيد ذاته من النقاط وغورماهيا في المؤخرة برصيد 6 نقاط.

ومن جانب آخر، عبَّر حازم إمام، قائد الزمالك الأسبق، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حاليًّا، عن سعادته بأداء القلعة البيضاء في مباراة غورماهيا الكيني.

وقال حازم فى تصريحات لبرنامج ”الزمالك اليوم“: ”مدرسة الفن والهندسة عادت في مباراة غورماهيا وخط الدفاع كان رائعًا للغاية، ولعبوا بروح قتالية، فرجاني ساسي لاعب من طراز فريد، تحب أن تراه وهو مايسترو في وسط الملعب، ويقوم بلعب كرات صعبة جدًّا بشكل سهل“.

وأَضاف حازم: ”كما أوجه الشكر لجمهور الزمالك على تحفيز اللاعبين وتشجعيهم من البداية للنهاية بالشكل والحماسة ذاتها، وعدم الضغط على اللاعبين“.

وتابع: ”البقاء على كريستيان جروس بعد الهزة التي حدثت والحفاظ عليه ومنحه الثقة كان أمرًا مهمًّا للغاية من جانب الإدارة، جروس في آخر لقاءين عالج بعض السلبيات وصحح بعض الأمور الفنية، حميد أحداد وأحمد زيزو يقدمان مستويات رائعة مع الزمالك واجتهدا في المباريات الماضية مع الفريق، كهربا لازال صغيرًا في السن وأعتقد أن عقوبة الإدارة الأخيرة ستجعله لا يقع في أي أخطاء من جديد ويتمالك نفسه عند الغضب“.

وأردف: ”الزمالك يعيش أزهى عصوره على المستوى الإداري والفني منذ بداية الموسم الجاري، بفضل مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، إذ نجحا في توفير الاستقرار داخل وخارج الملعب، وتوفير كل مقومات النجاح للفريق“.