موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم

شهدت الأوساط الكروية المصرية العديد من الأحداث المميزة، اليوم الأحد، 10 مارس 2019 ، خاصة على صعيد فريقي الأهلي والزمالك بعد الظهور الإفريقي للفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أهم أخبار الأهلي والزمالك اليوم والتي تصدرت اهتمامات جماهير الفريقين:

رباعية الزمالك

حقق فريق الزمالك فوزاً ساحقاً على ضيفه غورماهيا الكيني برباعية دون رد بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط بينما تجمد رصيد غورماهيا عند 6 نقاط.

واستطاع الزمالك أن يرد اعتباره بعد الهزيمة في كينيا بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى للمجموعة، وأبدع التونسي فرجاني ساسي بتسجيل هدف رائع للفريق الأبيض بعد مراوغة حارس غورماهيا.

إصابة فرجاني ساسي

تعرض التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك لإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام جورماهيا الكيني اليوم الأحد في الكونفدرالية.

واشتكى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك من إصابة بكدمة قوية في الكاحل بعد المباراة، وأكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق لـ“إرم نيوز“ أن اللاعب سيكون جاهزاً لخوض التدريبات بشكل طبيعي.

وقفة أحداد

خطف المغربي حميد أحداد جناح الزمالك الأضواء بالتصرف الذي قام به في مباراة جورماهيا في ملعب برج العرب بعد أن وقف على الكرة كنوع من استعراض المهارات أمام الفريق الكيني.

ونال أحداد وصلة عتاب من جانب زملائه بعد هذا التصرف خاصة أن لاعبي الزمالك انتقدوا من قبل لاعب الأهلي رمضان صبحي بعد قيامه بهذه الحركة في مباراة السوبر المصري بين الفريقين عام 2015 بالإمارات.

قرار عبد الحفيظ

أحال اتحاد الكرة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للجنة الانضباط بعد شكوى رسمية من جانب نادي الزمالك في الأيام الماضية.

وبدأ مسؤولو الأهلي اتصالات مكثفة مع الأمن لزيادة الحضور الجماهيري في مباراة شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب بعدما تحدد حضور 10 آلاف مشجع.

أزمة الجزيري

نشبت أزمة حول مستحقات اللاعب التونسي لسعد الجزيري من جانب النادي الإسماعيلي وتم احتجاز جواز سفره.

وتدخلت السفارة التونسية في مصر لحل الأزمة التي نشبت بين اللاعب وإدارة الإسماعيلي.