نادي الزمالك يرفض رحيل كريستيان غروس ويسعى لتجديد عقده

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، رحيل السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية مهما كانت الظروف أو النتائج.

وأكد مسؤول داخل الزمالك أن مجلس الإدارة يرفض تمامًا فكرة رحيل السويسري عن القيادة الفنية للفريق بغض النظر عن النتائج التي سوف يحققها الأبيض خلال الموسم الحالي.

وأضاف المصدر ذاته بأن المجلس يرى نجاح غروس في مهمته بشكل كبير حتى الآن، بعد تصدره مسابقة الدوري المصري، والاقتراب من الصعود إلى دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار إلى وجود جبهة قوية داخل القلعة البيضاء بقيادة أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، من أجل تجديد تعاقد المدرب السويسري مع الزمالك لمدة موسم آخر.

وخرجت بعض التقارير السويسرية التي أكدت اقتراب كريستيان غروس المدير الفني الحالي لفريق الزمالك من الانتقال لتدريب غراسهوبرز السويسري خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ مسؤولو النادي في فتح محادثات مع وكيل أعمال المدرب المخضرم.

يذكر أن غروس حصل مع فريق الزمالك على بطولة السوبر المصري السعودي ”الودية“ على حساب فريق الهلال، واقترب من الصعود إلى دور الـ 8 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز الأخير على بترو أتليتكو الأنغولي، بالإضافة إلى نجاحه في تصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري حتى الآن برصيد ٥٢ نقطة.