شيكابالا يعلن موعد اعتزاله كرة القدم وموقفه من القيد في نادي الزمالك (فيديو)

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب أبولون سميرني اليوناني، موعد عودته لصفوف نادي الزمالك، بعد انتهاء إعارته في الدوري اليوناني، ومصيره مع فريقه الحالي.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية: ”سأكون متواجدًا في تدريبات الزمالك الجماعية بعد شهر من الآن، خاصة أن إعارتي للنادي اليوناني تنتهي في هذا الموعد، وسأنضم على الفور لتدريبات الزمالك الجماعية، في الوقت الحالي أخوض تدريباتي بقوة رغم عدم المشاركة في المباريات لكي أحتفظ بلياقتي البدنية“.

وعن مصيره في الزمالك قال شيكابالا: ”لن أستطيع المشاركة مع الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي، بسبب انتهاء فترة القيد، لكن أسعى للحفاظ على لياقتي البدنية بالانضمام للتدريبات الجماعية فور عودتي من اليونان، حتى أكون جاهزًا للموسم القادم“.

وتابع: ”لا أفكر في الاعتزال خلال الفترة المقبلة، لن أعتزل كرة القدم، قبل 4 أو 5 سنوات“.

وأضاف شيكابالا: ”أتمنى أن ينجح الزمالك في الحفاظ على قمة بطولة الدوري العام هذا الموسم، ويتوج بلقب البطولة، الفريق يحتاج فقط للتركيز وأن يكون تفكير اللاعبين والجهاز الفني في قمته، ولا نشغل أنفسنا بنتائج الأهلي في البطولة، لأننا في القمة حاليًا ونمتلك إنهاء البطولة دون النظر للمنافسين“.

وتابع: ”كان الفريق في الماضي يتعرض لمؤامرات لخسارة البطولة لصالح الأهلي، كان الفريق يتعرض لظلم تحكيمي، ومحاولات لعرقلته لصالح أندية أخرى، وأتمنى عدم تكرار هذا الأمر الموسم الحالي، قررت حضور مباراة جورماهيا الكيني، المقبلة في الكونفدرالية لمساندة الفريق من أجل الاقتراب من التأهل للدور المقبل“.

وعن علاقته بأمير مرتضى المشرف على قطاع الكرة بالزمالك قال: ”علاقتي مع أمير مرتضى منصور قوية، وعلاقتي مع رئيس النادي جيدة ولا توجد أي أزمات“.

وعن أزمة كهربا قال شيكابالا: ”اللاعب أخطأ في حق نفسه ونادي الزمالك، ولكن قرار إيقافه، يعتبر ذبحًا بالنسبة له، لاسيما وأنه أحد الأعمدة الرئيسية بالنادي، أتمنى أن يعود لصفوف الفريق في أقرب وقت ويساهم في الفوز بالدوري والكأس والكونفدرالية“.

وعن رأيه في انتقال عبدالله السعيد للزمالك الموسم القادم قال شيكابالا: ”السعيد لاعب كبير جدًا، وإضافة لأي فريق، وفي حالة تواجده الموسم القادم وقيده في الفريق لن يستطيع أحد إيقاف الأبيض، لا أستطيع أن أتحدث عن تجربة اللاعب في الأهلي لا أعلم كل خلفيات ما حدث معه“.

وعن تجربة بيراميدز قال: ”تجربة جيدة وإضافة قوية للدوري المصري، لقد قدم مستويات في غاية القوة في أول موسم له، وهو ما أشعل المنافسة على لقب البطولة“.

وبسؤاله عن أفضل عناصر الأهلي قال شيكابالا: ”النيجيري جونيور أجاي يقدم مستويات جدية فور عودته من الإصابة، كما أن كريم نيدفيد أعاد اكتشاف نفسه“.