وفاة والد خالد بوطيب تسبب أزمة قبل مباراة الزمالك وغورماهيا بالكونفدرالية الأفريقية

تلقى النجم المغربي خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، خبرًا صادمًا بوفاة والده، قبل أيام من المباراة المصيرية أمام وغورماهيا الكيني بكأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى بلاده لحضور مراسم الدفن والعزاء، حيث وافق مجلس إدارة الزمالك علي سفر المغربي خالد بوطيب لحضور جنازة والده.

ويسافر مهاجم الزمالك من مطار القاهرة متجهًا إلى فرنسا ومنها إلى المغرب.

وأكد مصدر داخل مجلس الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن الجهاز الفني بقيادة كريستيان غروس اتفق مع المهاجم المغربي على الحضور للقاهرة يوم الجمعة للانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة غورماهيا.

وفي حالة تأخر اللاعب عن الوصول سيضطر الجهاز الفني للاعتماد على عمر السعيد في مركز رأس الحربة الصريح، ولن يكون له بديل سوى المغربي حميد أحداد، والذي يجيد في مركز المهاجم المتأخر.

ويستعد الزمالك لمواجهة غورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، وكان الأبيض خسر من الفريق الكيني على ملعبه في الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز مؤخرًا على بترو أتلتيكو بهدف دون رد.

ويتصدر نصر حسين داي الجزائري مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط، ومن خلفه غورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك ثالثًا برصيد 5 نقاط، وفى المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولي بـ4 نقاط.