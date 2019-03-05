في مؤتمر ”نبذ التعصب“.. مرتضى منصور يقدم مبادرة للصلح مع الأهلي ويهاجم سيد عبدالحفيظ (فيديو)

قدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مبادرة من أجل إنهاء خلافه مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، لتهدئة الوسط الرياضي الكروي، قبل استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية.

وقال منصور في المؤتمر الذي عقد من أجل ”نبذ التعصب“، الذي نظمته جمعية اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الرياضيين: ”أقدم مبادرة لزيارة النادي الأهلي لإنهاء حالة الاحتقان بين الناديين بشكل نهائي، لأن التعصب الرياضي خطر داهم لا يقل عن الإرهاب، وعندما سألوني من أفضل لاعب كرة في تاريخ مصر أجبت: محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ولكن أتعجب في نفس الوقت من عدم حضور الأهلي للمؤتمر .

وتابع: ”كيف يتم الالتزام بما يسفر عنه المؤتمر وهناك طرف مهم في الأزمة غير موجود، كما أن تصريحات مدير الكرة في الأهلي عن الزمالك غير مقبولة وتثير الفتنة“.

وأَضاف مرتضى: ”حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر لأن نادي الزمالك دائمًا ينادي بعدم التعصب الرياضي، لكن يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته، ومواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة النغمة الخاصة بالتعصب، وهو الأمر الذي يعد خطرًا على الكرة المصرية ويجب التصدي له خاصة أن البعض يستغل هذه المواقع بصورة خاطئة“.

كما تصالح مرتضى مع أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر نبذ التعصب.

وحرص مرتضى على مصافحة شوبير أمام الجميع في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجبلاية، وعلى رأسهم حازم إمام ومجدي عبدالغني.

ومن جانب آخر، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده، غدًا الأربعاء، للإعلان عن موقفها الرسمي من البلاغات القضائية التي قدمها ضدها، مرتضى منصور.

وقالت اللجنة: ”حفاظًا على وقت وسائل الإعلام المختلفة، وحرصًا على وقت الجميع، ونحن مقبلون على تنظيم حدث رياضي كبير يتمثل في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، والاستعداد الجاد للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية قي طوكيو 2020، تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده غدًا في مقر اللجنة الأولمبية المصرية“.

وأضافت: ”سيتم الاكتفاء ببيان رسمي يتضمن موقف اللجنة ومجلسها بعد حفظ البلاغ المقدم من رئيس الزمالك ضدها واتهامها بالتطاول على مؤسسات الدولة المختلفة وغيرها من الاتهامات الباطلة التي ثبت بطلانها رسميا، وكذلك موقف البلاغات المقدمة من قبل رئيس اللجنة الأولمبية، ضد أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق، عضوَي مجلس الزمالك السابقَين“.