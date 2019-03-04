ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على بتروجيت (صورة)

واصل النادي الأهلي مسيرته الرائعة في الدوري المصري بعدما تغلب 4/0 على بتروجيت في الجولة الـ 26 من المسابقة، الإثنين.

وسجل الأهلي هدفين في الشوط الأول عبر جونيور أجاي ومروان محسن في الدقيقتين 8 و31، في حين أضاف جيرالدو الهدف الثالث في الدقيقة 69، وكريم نيدفيد الهدف الرابع في الدقيقة 75.

وحقق الأهلي فوزه التاسع على التوالي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة، ليقفز إلى المركز الثاني، في حين تراجع بيراميدز إلى المركز الثالث.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 52 نقطة من 21 مباراة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بتروجيت:

1. الزمالك 52 نقطة من 21 مباراة.

2. الأهلي، 51 نقطة من 22 مباراة.

3. بيراميدز، 48 نقطة من 24 مباراة.

4. المصري البورسعيدي، 38 نقطة من 24 مباراة.

5. مصر المقاصة، 38 نقطة من 25 مباراة.