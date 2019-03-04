إكرامي والشناوي يقاومان بشدة انضمام محمد عواد للنادي الأهلي المصري

يرغب مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، في التعاقد مع محمد عواد، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الإسماعيلي، المعار لصفوف الوحدة السعودي، في ظل وجود أزمة بمركز حراسة المرمى في القلعة الحمراء.

وقال مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لإرم نيوز: ”لاسارتي متمسك بضم محمد عواد، لكن الأمر يواجه مقاومة شديدة من الثنائي شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسي الفريق، حيث أعلنا رفض ضم اللاعب للأهلي في بداية الموسم القادم“.

وأضاف المصدر: ”شريف إكرامي أبلغ لاسارتي أنه سيرحل في نهاية الموسم الحالي، حال الإصرار على ضم محمد عواد، خاصة أنه لن يقبل أن يكون الحارس الثالث في الفريق خلفًا لمحمد عواد ومحمد الشناوي، خاصة أنه قبِل الاستمرار كحارس ثانٍ هذا الموسم، من أجل مصحلة الفريق فقط“.

وتابع: ”محمد الشناوي أكد لجهاز الأهلي أيضًا أن انضمام محمد عواد للفريق يعني نهاية فرص مشاركته كأساسي مع الفريق، وهو ما لن يقبل به أبدًا، حتى لا يفقد مكانه في منتخب مصر خلال الموسم المقبل، لذا في حالة الإصرار على ضم عواد سيبحث اللاعب عن عرض أحتراف مناسب، خاصة أنه ضحى في بداية الموسم بعرض خيالي من بيراميدز وعروض أخرى من الخليج“.

ومن جانب آخر، فتح الأهلي خط مفاوضات مع علي فوزي، الظهير الأيمن لفريق إنبي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تكرار إصابات أحمد فتحي وباسم علي خلال الفترة الأخيرة.

وبدأت الإدارة في وضع عدة اختيارات لتدعيم الجبهة اليمنى، تحسبًا لرحيل محمد هاني، الظهير الأيمن للاحتراف الخارجي، خاصة بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن كِبر سن أحمد فتحي، وأنه لا يوجد بديل له سوى باسم علي، الذي يعاني تكرار الإصابات.