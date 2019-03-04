القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي نظيره بتروجيت، مساء اليوم الاثنين، في المباراة المقرر إقامتها في إطار منافسات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في ملعب بتروسبورت.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتذاع على قنوات ”أون سبورت“ والنيل للرياضة ببثيها الأرضي والفضائي، والثانية المصرية ببثها الأرضي.

المباراة يخوضها الأهلي وهو يحتل المركز الثالث في سلم ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.

ويلعب بتروجيت المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

ويبحث الأهلي عن الانتصار التاسع على التوالي في مسابقة الدوري، حيث بدأ الأحمر سلسلة الانتصارات بالفوز على سموحة (1-0) ومصر المقاصة (3-0) ووادي دجلة (2-1) وإنبي (2-1) وحرس الحدود (1-0) والإنتاج الحربي (1-0) والداخلية (3-1) وأخيرًا الجونة (2-1).

فوز الأهلي على بتروجيت سيمكن الأحمر من معادلة رقم الزمالك -متصدر الدوري- إذ استطاع الأبيض أن يحقق تسعة انتصارات متتالية هذا الموسم قبل أن يتوقف القطار عند بيراميدز بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).

تاريخيًّا لا يعرف بتروجيت طريق الفوز أمام الأهلي، إذ تمكن الأخير من تحقيق الفوز في 18 مناسبة مقابل خمسة تعادلات.

وكان آخر تعادل بين الأهلي وبتروجيت في موسم (2016-2017) بعدما انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

الأهلي استطاع في تاريخ مبارياته أمام بتروجيت، أن يحقق ثلاث نتائج عريضة وتحديدًا بنتيجة (4-0) في مواسم (2006 -2007) – (2008 -2009) – (2013 -2014).