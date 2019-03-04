موعد مباراة الأهلي ضد بتروجيت اليوم في الدوري المصري

يصطدم فريق الأهلي بنظيره بتروجيت، مساء اليوم الاثنين، في المباراة المقرر إقامتها في إطار منافسات الجولة الـ 26 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في ملعب بتروسبورت.

المباراة يخوضها الأهلي وهو يحتل المركز الثالث في سلم ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.

ويلعب بتروجيت المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

ويبحث الأهلي عن الانتصار أمام الفريق البترولي من أجل الحصول على الوصافة والاقتراب خطوة من الزمالك متصدر الجدول، حيث يحتل الأحمر المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز، و4 نقاط من الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بعد مواجهة بتروجيت الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فيتا كلوب الكونغولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلي عن الانتصار التاسع على التوالي في مسابقة الدوري، حيث بدأ الأحمر سلسلة الانتصارات بالفوز على سموحة (1-0) ومصر المقاصة (3-0) ووادي دجلة (2-1) وإنبي (2-1) وحرس الحدود (1-0) والإنتاج الحربي (1-0) والداخلية (3-1) وأخيرًا الجونة (2-1).

فوز الأهلي على بتروجيت سيمكن الأحمر من معادلة رقم الزمالك -متصدر الدوري- حيث استطاع الأبيض أن يحقق تسع انتصارات متتالية هذا الموسم قبل أن يتوقف القطار عند بيراميدز بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتذاع على قنوات ”أون سبورت“ والنيل للرياضة ببثيها الأرضي والفضائي، والثانية المصرية ببثها الأرضي.