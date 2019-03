ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول أمام إيفرتون (صورة)

أصبح ليفربول يتأخر بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل دون أهداف مع مستضيفه إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد، اليوم الأحد.

ويملك سيتي، الذي انتصر 1-صفر على بورنموث، أمس السبت، 71 نقطة، فيما لدى فريق المدرب يورجن كلوب 70 نقطة بعد تعادله الرابع في آخر ست مباريات، وتتبقى لكل منهما تسع مباريات حتى النهاية.

وأهدر محمد صلاح أفضل فرصتين لليفربول خلال الشوط الأول، إذ لم تُقلق تسديدته الضعيفة جوردان بيكفورد حارس إيفرتون الذي خرج من مرماه بعد ذلك لإبعاد كرة من المهاجم المصري المنفرد.

وهدد صلاح مرمى إيفرتون مرة أخرى في الدقيقة 57 من وضع انفراد، لكن مايكل كين مدافع صاحب الأرض أبعد هدفًا محققًا في الوقت المناسب.

وأشرك كلوب مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 63 لكنه لم يستطع العثور على مساحات في دفاع إيفرتون الذي زاد إيقاعه في محاولة لتوجيه ضربة إلى آمال غريمه في اللقب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا:

— Premier League (@premierleague) ٣ مارس ٢٠١٩