حميد أحداد يُنعش آمال الزمالك في التأهل ويقوده للفوز على بترو أتلتيكو بالكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

حقق نادي الزمالك أول فوز له في بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام بترو أتلتيكو الأنغولي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات.

ونجح المغربي حميد أحداد في تسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 27، بعد استقباله عرضية أرضية من أحمد سيد زيزو، وسدد صاروخًا في شباك الفريق الأنغولي.

وفي الشوط الثاني استطاع محمود عبد الرحيم ”جنش“ حارس الزمالك الحفاظ لفريقه على التقدم، ليحصد الزمالك أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك الي 5 نقاط في المركز الثاني ”مؤقتًا“ وهبط الفريق الأنجولي إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتصدر غورماهيا الكيني المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحتل نصر حسين داي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في انتظار لقاء الفريقين مساء اليوم.

من جهة أخرى ارتقى فريق الهلال السوداني، إلى قمة جدول ترتيب المجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة للبطولة الثارية.

أحرز ثلاثية الهلال، محمد موسى ووليد بخيت وعبد اللطيف سعيد في الدقائق 10 و36 و66 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف زيسكو الوحيد عن طريق لازاروس كامبولي في الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب أشانتي كوتوكو الغاني على ضيفه نكانا الزامبي بثلاثة أهداف دون رد.

أحرز الثلاثية، فاتاوو سافيو وإيمانويل غيامفي ومارتن أنتوي في الدقائق 4 و23 و27 من زمن المباراة.

بذلك، يتصدر الهلال برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن أشانتي بفارق الأهداف عن نكانا، وزيسكو الرابع برصيد 4 نقاط.