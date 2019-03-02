3 صعوبات تواجه نادي الزمالك ضد بيترو أتلتيكو.. هل ينتهي حلم الكونفدرالية مبكرًا

يختتم نادي الزمالك، اليوم السبت، تدريباته الجماعية في أنغولا؛ استعدادًا لمواجهة بترو أتلتيكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الفريق المصري المباراة وهو في موقف صعب للغاية؛ بعد تواجده في المركز الأخير بترتيب المجموعة التي تضم جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنغولي ونصر حسين داي الجزائري.

وفي حال تعثر الزمالك أمام بيترو أتلتيكو فسيفقد فرصة التأهل للدور التالي بنسبة كبيرة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي 3 صعوبات تواجه الزمالك قبل مباراته المرتقبة غدًا أمام بترو أتلتيكو الأنغولي:

ضغط الجماهير

تعرض الزمالك لضغط جماهيري كبير خلال الأسابيع الأخيرة؛ وذلك بعدما احتل المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة برصيد نقطتين، حيث وجّه أنصار القلعة البيضاء الانتقادات للجهاز الفني واللاعبين بسبب الرعونة والاستهتار بالمنافسين، ما أدى إلى تواجد الفريق في مؤخرة الجدول.

ويخشى السويسري كريستيان غروس المدير الفني لفريق الزمالك غضب الجماهير حالة تحقيق أي نتيجة سلبية جديدة بمباراة الغد أمام بترو أتلتيكو، حيث يسعى المدرب للفوز بالمواجهة تحت أي ظروف؛ للحفاظ على تواجده على رأس الإدارة الفنية للأبيض.

غيابات مؤثرة

يواجه الجهاز الفني لفريق الزمالك أزمة كبيرة قبل مباراة الغد أمام بترو أتلتيكو الأنغولي، بغياب الثلاثي محمود علاء ومحمود عبدالمنعم كهربا، وطارق حامد عن التشكيل الأساسي.

ويعتبر الثلاثي الغائب عن المباراة من أهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها السويسري غروس في تشكيل الزمالك خلال المباريات الأخيرة، حيث يواجه أزمة في إيجاد البديل المناسب للمباراة الحاسمة أمام بطل أنغولا.

جدير بالذكر أن غياب محمود عبدالمنعم كهربا جاء بسبب إيقافه من مجلس الإدارة بعد واقعة ”البصق“ على جماهير الزمالك في ملعب برج العرب، بينما يغيب محمود علاء بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الضامة، وتخلف طارق حامد عن السفر مع الأبيض بعد حصوله على الإنذار الثاني.

عقدة خارج الأرض

فشل الزمالك في تحقيق أي فوز خارج ملعبه بالبطولات الأفريقية في آخر ١١ مباراة خاضها، حيث سجل الفريق آخر فوز له خارج الملعب بتاريخ ١٩ يونيو لعام ٢٠١٦، على حساب إنيمبا النيجيري بهدف نظيف أحرزه باسم مرسي.

ويسعى السويسري كريستيان غروس لفك ”عقدة“ غياب الفوز خارج الأرض بعدما خسر الأبيض أمام جورماهيا الكيني 2/4 في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية لهذا الموسم، بالإضافة إلى الخسارة من القطن التشادي 0/2 في دور الـ٣٢، ثم التعادل مع اتحاد طنجة المغربي سلبيًا في دور الـ٣٢ مكرر.

وتعرض الزمالك للهزيمة أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي 1/2 في مباراة الذهاب لدور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الماضي، وفي الموسم قبل الماضي تعرض الزمالك للخسارة أمام أينوغو رينجرز النيجيري واتحاد العاصمة الجزائري وكابس يونايتد الزيمبابوي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب تعادله مع الأهلي الليبي سلبيًا.

وفي ٢٠١٦ نجح الزمالك في الوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ولكن نتائج الفارس الأبيض خارج ملعبه لم تكن في أفضل شكل، حيث تعرض الفريق للخسارة أمام صن داونز 0/1 في دور المجموعات، ثم الهزيمة أمام الوداد المغربي 2/5، بالإضافة إلى الخسارة في المباراة النهائية أمام صن داونز بثلاثية نظيفة.