نادي الزمالك يكشف مدة غياب مصطفى فتحي عن الملاعب (صورة)

أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على إدارة الكرة في نادي الزمالك، غياب مصطفى فتحي، لاعب الأبيض، عن مباريات الفريق لمدة 3 أشهر؛ بداعي الإصابة.

وقال منصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“: ”مصطفى فتحي يعود غدًا من ألمانيا بصحبة محمد أسامة طبيب الفريق، بعد إجرائه عملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة، بواسطة المنظار الجراحي، وأظهرت نتائج الفحوصات سلامة الغضاريف والأربطة الداخلية والخارجية تمامًا، وسيغيب اللاعب من ٨ إلى ١٢ أسبوعًا“.

وغاب فتحي عن مباريات الزمالك في الفترة الأخيرة؛ بسبب تجدد إصابته في الركبة، بعدما عاد للمشاركة في المباريات بشكل أساسي في بطولة الكونفدرالية ومسابقة الدوري المصري.

يذكر أن اللاعب كان قد سافر إلى ألمانيا، رفقة طبيب الزمالك؛ من أجل إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية والعرض على أكثر من خبير في جراحة الركبة؛ بعد أن تجددت إصابته.

وفي سياق مختلف، منح السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، راحة لطارق حامد لاعب الأبيض، حتى عودة بعثة الزمالك من أنجولا، بعد تأكد غيابه عن مباراة بترو أتلتيكو؛ بسبب حصوله على الإنذار الثاني.