حكم نهائي.. المحكمة الرياضية ترفض استئناف كوليبالي ضد غرامة الأهلي

نجح النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، في الفوز بقضية المهاجم الأسبق للفريق سليماني كوليبالي، الذي هرب من النادي في عهد المجلس السابق برئاسة محمود طاهر.

ورفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي السابق، ضد العقوبة التي صدرت ضده بتغريمه مليونًا و436 ألف دولار، بعد هروبه من النادي، دون علم الإدارة.

وبناء على القرار الصادر من المحكمة الرياضية بشأن رفض الاستئناف، أصبح قرار التغريم نهائيًا، ليتم إلزام اللاعب الإيفواري بدفع الغرامة.

وبات من المنتظر أن يطالب الأهلي بالحصول على الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب الإيفواري، في أقرب وقت.

وكان اللاعب سليماني كوليبالي هرب من صفوف النادي الأهلي، في أبريل 2017، بعدما زعم أنه تعرض للاضطهاد في الفريق المصري، قبل أن ينضم لنادي باتريك ثيسل الاسكتلندي، ولكن النادي الأحمر حصل على حكم من ”فيفا“، يقضي بحصوله على تعويض مالي قدره مليونًا و436 ألف دولار.