انتقادات واسعة لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول بسبب صورة على فيس بوك (شاهد)

واجه النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب صورة نشرها عبر حساباته، وهو يبتسم.

ونشر صلاح صورة وهو يبتسم، ما خلف ردود فعل غاضبة، خاصة أن الصورة جاءت بعد 24 ساعة فقط من حادث قطار محطة مصر المأساوي.

وقد لقي 20 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 43 عندما اصطدم جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة أمس الأربعاء.

وقال النائب العام المصري إن تحقيقًا أوليًا أشار إلى أن السائق خرج من القطار ليتحدث إلى سائق آخر، من دون أن يجذب مكابح (فرامل) اليد، ما تسبب في تحرك الجرار بسرعة واصطدامه بالحاجز الإسمنتي.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل (محطة مصر) للقطارات، الجرار وهو يدخل مسرعًا إلى الرصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته، ثم يتحول إلى كرة هائلة من اللهب.

وقال شهود إن ركابًا يحملون أمتعة هرعوا للنجاة بحياتهم مع انتشار الحريق، بينما كان عدة أشخاص يجرون وقد أمسكت بهم النيران.

وذكر التلفزيون الرسمي أن السلطات ألقت القبض على سائق القطار.

وكان صلاح قد نعى ضحايا الحادث أمس الأربعاء.

وعلق أحد متابعي صلاح على فيس بوك ”ابو صلاح عيب اللي بتعمله ده الناس اتحرقت امبارح وانت منزل صورة وبتضحك كمان والله عيب يعم انت كدة مش هتبقي فخر مصر“.

وعلق آخر: ”ملهاش لزمة الصورة يا صلاح مصر ف حداد على شهدائها وانت بتضحك !!!“.