إصابة قوية لشريف إكرامي حارس مرمى الأهلي المصري في مران الفريق (صور)

تعرض شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، لإصابة قوية جدًا، خلال مشاركته في مران فريقه الذي أقيم اليوم الخميس، استعدادًا لخوض لقاء بتروجت في بطولة الدوري العام يوم 3 مارس المقبل.

حيث تسبب سوء أرضية ملعب مختار التتشي، في تعرض اللاعب لالتواء شديد في القدم، فشل معه في استكمال المران، وهرع إليه طبيب الأهلي، الذي أوصي بعدم بقائه في أرضية الملعب.

ومن المقرر أن يخضع إكرامي لكشف بالأشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في القدم ومدة العلاج، وهل سيشارك مع الفريق في لقاء بتروجت القادم أم لا.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادًا لمواجهة بتروجت المقررة مساء الاثنين المقبل في إطار منافسات الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز والمحددة على ستاد بتروسبورت.

وستسنح الفرصة للأهلي للاقتراب أكثر من صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حال نجاحه في استغلال غياب الزمالك، المتصدر بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي، عن الجولتين الـ 25 و26 من المسابقة، لانشغاله بخوض مباريات في كأس الاتحاد الأفريقي.

ويغيب الزمالك عن الجولتين المقبلتين لاستعداده لمواجهة بترو أتليتيكو في أنغولا، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي، قبل أن يستضيف جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة.

وسيستضيف الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 21 مباراة، بتروجت يوم الاثنين المقبل، لكنه بدأ من الآن الاستعداد الجاد للمباراة، خاصة بعد تأجيل مواجهته أمام بيراميدز في دور الستة عشر لكأس مصر، التي كانت مقررة اليوم الخميس، إلى أجل غير مسمى.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، يليه بيراميدز الذي يساوي الأهلي في الرصيد لكنه خاض ثلاث مباريات أكثر.

وقال موقع النادي على الإنترنت إن مارتن لاسارتي، مدرب الأهلي القادم من أوروجواي، اجتمع مع خالد محمود طبيب الفريق للتعرف على حالة جميع المصابين، من أجل وضع تصور للتشكيلة المثالية لمباراة بتروجيت.

واطمأن لاسارتي على تعافي الحارس محمد الشناوي والظهير الأيمن محمود وحيد من الإصابة.

وينوي لاسارتي منح الفرصة تدريجيًا لبعض البدلاء، ومنهم المهاجم صلاح محسن ولاعب الوسط الغائب منذ فترة طويلة صالح جمعة.

ووصف محمد عودة، مدرب بتروجت، مواجهة الأهلي في هذا التوقيت بأنها بمثابة ”عنق الزجاجة“ لفريقه نحو الانطلاق لمنطقة الأمان في جدول الدوري.

وأضاف عودة لرويترز ”أمامنا مباراة مهمة اليوم (الخميس) أمام الجونة في الجولة 25 وقد طالبت اللاعبين بالتركيز في المباراة وعدم التفكير في لقاء الأهلي مطلقًا“.

”لا شك أني أضع في حساباتي تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، وكل نقطة سنحصل عليها من الآن لها أهمية كبرى“.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 25 وسط غياب الزمالك والإسماعيلي المشغول أيضًا بخوض مباراة مؤجلة في دوري أبطال أفريقيا، كما يغيب بيراميدز الذي تأجلت مباراته أمام الأهلي.

ويستضيف الجونة، الذي خسر 2-1 على أرضه أمام الأهلي في الجولة الماضية، بتروجت صاحب المركز الـ 12 برصيد 25 نقطة.

وتقام بعد غد السبت ثلاث مباريات، حيث يلتقي النجوم مع ضيفه حرس الحدود، والداخلية مع مستضيفه الاتحاد السكندري، كما يلتقي الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة.

ويوم الأحد المقبل، يلتقي طلائع الجيش مع المصري، وإنبي مع وادي دجلة.