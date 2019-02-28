أزمة في النادي الأهلي المصري بسبب عروض احتراف نجمي الفريق

يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، أزمة تهدد استقرار الفريق، خلال الموسم المقبل، في ظل وجود عروض احتراف لأكثر من لاعب.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز ”فؤجي الجهاز الفني للأهلي، برغبة الثنائي كريم نيدفيد ومحمد هاني، في خوض تجربة الاحتراف في الموسم المقبل، بعد وصول عروض مغرية من أوروبا“.

وأضاف المصدر ”تلقى نيدفيد عروض احتراف عديدة في الفترة الأخيرة، بعد المستوي المميز الذي قدمه مع الفريق منذ بداية الموسم، وطلب اللاعب من الإدارة والجهاز الفني السماح له بخوض التجربة، خاصة أنها ستكون المفتاح الذهبي لانضمامه لصفوف منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة، حيث يهتم خافيير أجيري مدرب الفراعنة بالمحترفين في الخارج“.

وتابع ”وكذلك الحال مع محمد هاني ظهير أيمن الفريق، الذي بات محط أنظار العديد من الأندية العربية والأوروبية، بعد أن أصبح أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري حاليًّا، وطلب اللاعب أن يُمنح فرصة لخوض تجربة في أوروبا، خاصة أن العديد من زملائه في منتخب مصر نصحوه باستثمار مستواه الحالي وصغر سنّه، من أجل بدء مشواره الاحترافي في أوروبا مبكرًا؛ ما يتيح له فرص نجاح أكبر ولا يعود لمصر“.

وأردف المصدر ”رفض مارتن لاسارتي احتراف الثنائي هاني ونيدفيد، وأكد لإدارة النادي أنه لن يسمح لأي لاعب هام في صفوف الفريق بالرحيل، خاصة الصغار في السن؛ لأنه وضع خطة طويلة الأمد لتكوين فريق من صغار السن يستطيع خدمة القلعة الحمراء لبضع سنوات، ومن أهم العناصر فيه هاني ونيدفيد، كما أن الفريق يعاني أزمة في مركز الظهير الأيمن في ظل إصابة أحمد فتحي الطويلة، وتعدد إصابات باسم علي“.

وأكمل المصدر ”لاسارتي طلب من إدارة الأهلي التدخل وإصدار قرار حاسم بعدم رحيل أي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية“.