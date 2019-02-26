الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش ويصعد للمركز الثامن في ترتيب الدوري المصري

حافظ النادي الإسماعيلي على سجله الخالي من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد أن تعادل بدون أهداف مع طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء.

وأفلت الإسماعيلي من الهزيمة في الدقائق الأخيرة، بعد أن أضاع السنغالي تالا ندياي فرصة خطيرة على بعد خطوات من المرمى.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 28 نقطة من 20 مباراة في المركز الثامن، وتفصله سبع نقاط عن المربع الذهبي.

ويتفوق الإسماعيلي بنقطة واحدة على طلائع الجيش، صاحب المركز التاسع.

ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 52 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بيراميدز والأهلي.