تركي آل الشيخ يعلق على تأجيل مباراة النادي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

علق النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، على قرار اتحاد الكرة، بتأجيل بطولة كأس مصر لأجل غير مسمى.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري عن وصول خطاب أمني بتأجيل مباريات كأس مصر.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات خاصة لإرم نيوز: ”الأهلي يرحب بتأجيل مباريات كأس مصر، خاصة أن النادي أعلن منذ البداية أنه لن يخوض لقاء بيراميدز في البطولة، يوم الخميس المقبل مهما كانت الضغوط“.

وأَضاف مرجان: ”الأهلي لا يفتعل أي أزمات ولا يدخل في معارك مع أحد، فقط طلبنا الالتزام بجدول المباريات المعلن، من قبل اتحاد الكرة، في شهر يناير، ورفضنا أن يظلم النادي لحساب أندية أخرى“.

وتابع مرجان: ”الأهلي عضو في المنظومة الكروية بمصر، ويلتزم بالقانون، ولا يرغب في إحداث أي ضجة قبل أمم أفريقيا، لكن الظروف هي التي وضعت النادي في موقف الدفاع عن حقوقه“.

من جهته علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز :“اتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر .. وأيضا التأجيل يعطي لدياز فرصة للتعرف على اللاعبين .. وأيضا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة .. فنحن لا نقابل الا الجاهزين ”.

وفي الإطار نفسه علق وائل جمعة لاعب الأهلي، على قرار اتحاد الكرة بتأجيل جميع مباريات كأس مصر، أبزرها لقاء الأهلي وبيراميدز، بدور الـ16 من المسابقة.

وقال وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”صباح الفل، الأهلي يقود ولا يقاد“.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أكد أنه يتم تجهيز خطابات تأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز، والزمالك ومصر للمقاصة ببطولة كأس مصر.