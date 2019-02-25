مرتضى منصور يوجه لفظًا خارجًا ضد رئيس اتحاد الكرة.. والزمالك يتراجع ويوافق على خوض مباراة المقاصة‎

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لفظًا خارجًا في حق هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب رفضه تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة، في بطولة كأس مصر، والمقرر له، الأربعاء المقبل، رغم موافقة المنافس على تأجيل اللقاء .

ويرغب نادي الزمالك في تأجيل لقاء مصر المقاصة، بسبب الخوف من إرهاق اللاعبين، بسبب سفر الفريق بعد اللقاء إلى أنغولا، لمواجهة بتروأتليتكو في الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية: ”هاني أبوريدة يضطهد الزمالك، خوفًا من غضب الأهلي، ويرفض تأجيل لقاء مصر المقاصة، رغم أن هذا مخالف للوائح بعد موافقة النادي المنافس على التأجيل، ويرفض الرد على هاتفه المحمول، لو مش فاضي لمنصبه يرحل على الفور، أطراف المؤامرة يصرون على استفزاز الزمالك“.

وأضاف: ”هل هناك رغبه في إجبار جماهير الزمالك على النزول للشارع للدفاع عن حقوق ناديهم؟ نحن في مهمة وطنية ونلعب مباريات قارية ورغم ذلك لا يريدون تأجيل مباراة المقاصة، لو طلب الأهلي وبيراميدز سويًّا تأجيل لقائهما في الكأس، هل يستطيع أن يرفض اتحاد الكرة، هو أحمد شوبير خلاص (…) يا أبوريدة“.

وشدد رئيس الزمالك: ”أبوريدة هو سبب إيقافي من الكاف، وساهم في تعيين حكم دون المستوى للقاء الزمالك وبتروأتليتكو، وهو وأحمد أحمد رئيس الكاف متواطئان ضدي، فأحمد أحمد ميدالية في يد أبوريدة“.

كما وجه مرتضى انتقادات لجماهير الزمالك في لقاء بتروأتليتكو، قائلًا: ”هناك بعض الجماهير غير المحترمة هاجمت الإدارة وطالبت بخروج المحبوسين (وأنا أقول مفيش محبوسين بين جماهير الزمالك، ولن يدخلوا المدرجات مرة أخرى)، طالما هناك محبوسون كما يرددون، كما قاموا بسب لاعبي الفريق دون داع خلال المباراة“.

إلى ذلك، قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: ”جاهزون للقاء مصر المقاصة ومستعدون لخوض مباراة كل ثلاثة أيام، رغم التعنت من اتحاد الكرة لأنني لا أعرف العلاقة بين مباراتنا ومباراة الأهلي مع مصر للمقاصة“.

وأضاف: ”أشكر رئيس الزمالك على ما يوفره من استقرار للفريق، وقد أبلغنا عقب اللقاء برصد مكافآت خاصة بعيدًا عن اللائحة للمباراة المقبلة لتحميس اللاعبين“.