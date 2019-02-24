مرتضى منصور يحسم مصير جروس بعد تعادل نادي الزمالك مع بيترو أتلتيكو‎

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بقاء المدرب السويسري كريستيان غروس في منصبه كمدير فني للفريق الأول حتى نهاية عقده.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية: ”لن أقوم بتغيير غروس أبدا حتى ينتهي عقده، نحن تعلمنا من الماضي. كنا نقوم بتغيير المدربين لظروف محددة ومعينة“.

وأضاف: ”غروس له أخطاء ولكنه يُعالج ذلك الأمر وهو مستمر حتى نهاية عقده مع الزمالك ولن يتم المساس به“.

وأفلت الزمالك من فخ الهزيمة على ملعبه أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي وتعادلا بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

تقدم بيترو أتلتيكو بهدف عن طريق تياغو أويالو في الدقيقة 60.

وعاد الزمالك في الوقت القاتل وتعادل بهدف عبر يوسف أوباما في الدقيقة 90+4.

وفي وقت سابق الأحد بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب غورماهيا الكيني على نصر حسين داي الجزائري بهدفين دون رد.

بذلك، يتصدر غورماهيا المجموعة برصيد 6 نقاط، وبيترو الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نصر حسين داي، والزمالك الرابع بنقطتين.