مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو.. مجلس إدارة ”الأبيض“ يقرر إيقاف كهربا بعد تطاوله على الجمهور

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إيقاف محمود عبدالمنعم ”كهربا“ مهاجم الفريق، لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق، عقب تعادل الفريق أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، في الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية إن مجلس الإدارة قرر تغريم كهربا أيضًا 300 ألف جنيه، بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من الملعب خلال مباراة، والبصق عليهم.

وتعرض كهربا لوابل من الهجوم الجماهيري خلال المباراة بسبب المستوى السيئ الذي ظهر به، فضلًا عن الفرص الضائعة التي أهدرها خلال الفترة السابقة وتسببت في فقدان الفريق لنقاط أمام نصر حسين داي في البطولة الأفريقية، وطلائع الجيش في الدوري.

وأكد رئيس الزمالك، أن عودة اللاعب من عدمه تخص مجلس إدارة النادي، ولا يحق للجهاز الفني التدخل فيها.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره بترو أتلتيكو الأنغولي بهدف لكل فريق باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، وتأزم موقفه، حيث يحتل جورماهيا الصدارة بـ6 نقاط، يليه بترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ4 نقاط.