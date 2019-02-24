ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية (صورة)

سقط الزمالك في فخ التعادل على أرضه ووسط جماهيره للمرة الثانية على التوالي في كأس الاتحاد الأفريقي ”الكونفيدرالية“.

وتقدم بترو أتلتيكو الأنغولي بهدف مباغت في شباك الزمالك خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وفي الدقيقة 59 من بداية المباراة لعب ناني عرضية أرضية، قابلها زميله بتسديدة صاروخية محرزًا الهدف الأول.

وتعادل يوسف إبراهيم أوباما للزمالك في الدقيقة الأخيرة من رأسية قوية.

ويتبقى للزمالك ثلاث جولات أخيرة، سيخوض منها مباراتين خارج أرضه، إحداهما مع بترو أتلتيكو في العاصمة الأنغولية ”لواندا“ يوم الـ 3 من مارس المقبل، والأخرى مع نصر حسين داي في الجزائر يوم الـ17 من الشهر ذاته، بينما يستضيف غورماهيا في برج العرب يوم الـ10 من الشهر المقبل ذاته.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة:

غورماهيا الكيني 6 نقاط

لترو أتلتيكو الأنغولي 4 نقاط

نصر حسين داي الجزائري 4 نقاط

الزمالك المصري نقطتان