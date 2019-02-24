الزمالك يتعادل أمام بترو أتلتيكو ويُعقد موقفه في الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بترو أتلتيكو الأنغولي بهدف لكل فريق باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولم يشهد أي خطورة على المرميين.

وعلى عكس سير اللقاء ينجح الفريق الأنجولي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60 بعد هجمة من الجانب الأيمن ومراوغة من لاعب بترو أتلتيكو ليرسلها عرضية بوجه القدم يقابلها تياجو بقدمه داخل شباك الزمالك معلنا تقدم الضيوف بهدف دون رد.

بعد الهدف كثف الزمالك من هجماته على أمل تعديل النتيجة ودفع الجهاز الفني بأيمن حفني بدلا من زيزو لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في الوقت المتبقي من المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع ينجح أوباما من تسجيل هدف التعادل للزمالك بعد رأسية متقنة في الشباك ليعدل النتيجة قبل ثواني من إطلاق صافرة النهاية لينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة:

غورماهيا الكيني 6 نقاط

بترو أتلتيكو الأنغولي 4 نقاط

نصر حسين داي الجزائري 4 نقاط

الزمالك المصري نقطتان