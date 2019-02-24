أهداف مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو.. 1/1 (فيديو)

تقدم بترو أتلتيكو الأنغولي بهدف مباغت في شباك الزمالك، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على إستاد برج العرب، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفي الدقيقة 59 من بداية المباراة لعب ناني عرضية أرضية، قابلها زميله بتسديدة صاروخية محرزًا الهدف الأول.

وتعادل يوسف إبراهيم ”أوباما“ للزمالك في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة من رأسية قوية.

يدخل الفريق الأبيض المواجهة باعتبارها لقاءً فاصلًا، خاصة أن فقدان ثلاث النقاط سيزيد من صعوبة مهمته في العبور إلى دور ربع النهائي، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام غورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادله في الجولة الثانية مع نصر حسين داي بهدف لمثله؛ ما يجعل لقاء بترو أتلتيكو الليلة بمثابة مواجهة فاصلة للأبيض، لاستعادة حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة الأفريقية.

الزمالك تتبقى له ثلاث جولات أخيرة، سيخوض منهما مباراتين خارج أرضه، إحداهما مع بترو أتلتيكو في العاصمة الأنغولية ”لواندا“ يوم الـ3 من مارس المقبل، والأخرى مع نصر حسين داي في الجزائر يوم الـ17 من الشهر نفسه، بينما يستضيف غورماهيا في برج العرب يوم الـ10 من الشهر المقبل نفسه.