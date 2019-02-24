كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد، الأحد، في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تبدو المواجهة في قمة الصعوبة بالنسبة للفريقين، مع انطلاقة مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي سولسكاير وبحثه عن تعزيز تواجده في المربع الذهبي، ومساعي ليفربول للاستمرار في سباق الصدارة وحصد اللقب هذا الموسم بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الساعة 17:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإنجليزي على ملعب ”أولد ترافورد“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، وحصد الفريق 15 انتصارًا مقابل 5 هزائم و6 تعادلات.. وسجل الرد ديفلز 52 هدفًا واستقبل 35 هدفًا، ويعد الفرنسي بول بوجبا هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 65 هدفًا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، وحصد الريدز 20 انتصارًا و5 تعادلات وهزيمة، وسجل 59 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، ويبقى هداف الفريق والدوري الإنجليزي المصري محمد صلاح برصيد 17 هدفًا.

وفاز ليفربول في آخر لقاء أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في ديسمبر الماضي بالدوري، ولم يفز الريدز في ملعب أولد ترافورد ضد مانشستر منذ التغلب عليه يوم 16 مارس 2014.

انطلاقة سولسكاير

يبحث مانشستر يونايتد عن مواصلة انطلاقته مع سولسكاير، خاصة أن الفريق قدم مسيرة رائعة حتى الآن منذ تولي المدرب النرويجي المهمة خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، ولم يخسر في الدوري الإنجليزي خلال 9 مباريات، بل حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل مرة.

يدخل مانشستر اللقاء من دون لاعبه أنتونيو فالنسيا، وأيضًا ماتيو دراميان، الثنائي المصاب، كما تحيط الشكوك بمشاركة الثنائي أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد.. ويعتمد سولسكاير على جماعية المانيو في طريقة 4-3-3 بوجود الحارس الإسباني دافيد دي خيا المتألق في حماية العرين الأحمر.

يلعب في خط الدفاع الرباعي كريس سمولينج وفيكتور ليندلوف وأشلي يونج ولوك شاو، بينما يلعب في خط الوسط الثلاثي نيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا وبول بوجبا مع وجود صانع اللعب خوان ماتا وروميلو لوكاكو وماركوس راشفورد.

تماسك كلوب

يراهن ليفربول على تماسك خطة المدرب الألماني يورجن كلوب وقوة أدائه التكتيكي وسرعات لاعبيه في خط الهجوم، ويغيب عن الريدز اللاعب جوزيف جوميز للإصابة.

ويعتمد ليفربول على تشكيلة تضم الحارس أليسون باكير وأمامه الرباعي الدفاعي جويل ماتيب وفيرجيل فان ديك وترينت أرنولد وأندري روبيرتسون، بجانب ثلاثي الوسط فابينهو وجورجينهو فاينالدوم بجانب جيمس ميلنر، مع المثلث الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ ”إرم نيوز“ إن ليفربول يراهن على سرعة نجومه في خط الهجوم، خاصة صلاح وماني، وهو ما يواجهه مانشستر بتقليل المساحات، خاصة مع وجود ثنائي الارتكاز ماتيتش وهيريرا، وسيكون بوجبا فرس الرهان.

وأضاف: ”مانشستر لديه قدرات هجومية مع راشفورد ولوكاكو وماتا بجانب تمريرات بوجبا واختراقاته من العمق، وهو ما يواجهه ليفربول بقوة دفاعه“.