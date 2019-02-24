بعد عودة استحواذه على بيراميدز.. تركي آل الشيخ يسخر من إدارة النادي الأهلي المصري

واصل تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، سخريته من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بعد ساعات قليلة من عودته للاستحواذ على ناديه.

ونشر آل الشيخ، صورًا لمجلس الأهلي بحسابه بموقع ”فيسبوك“، كان التقطها ونشرها أعضاء المجلس عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق آل الشيخ: ”إن شاء الله تتخذوا القرار الصح وتلعبوا يوم 28 فبراير مباراة الكأس.. ماشاء الله هو كان عيد ميلاد حد أو فرحانين برجعتي بالسلامة؟“.

وفي تغريدة جديدة نشر آل الشيخ، صورًا لمجلس الأهلي وهم يحتفلون وعلق عليها: ”بما أنني رئيسكم الشرفي الذي لم تقبل استقالته حتى الآن، أنصحكم بالالتزام بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم المحترم بما فيه مصلحة النادي.. أنصحكم كي لا يقال تدخَّل، إنها مجرد نصيحة“.

وكان تركي آل الشيخ، عاد لامتلاك نادي بيراميدز، وأصدر النادي بيانًا أعلن خلاله تمسكه بخوض مباراة الأهلي يوم الخميس المقبل في ثمن نهائي كأس مصر، في الوقت الذي يرفض فيه الأحمر ذلك.

من جانبه، رد محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وقال عبر حسابه بموقع ”فيسبوك“: ”رئيسكم !! (مع رسوم تعبيرية ضاحكة).. نحن مازلنا في حالة انعقاد دائم، لكن عندما نتخذ قرارًا لا نرجع فيه“.