الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف الزمالك نظيره بترو أتلتيكو الأنغولي، مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل صدارة المجموعة نصر حسين داي الجزائري بـ4 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو وغورماهيا الكيني، ولكل منهما 3 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.

يدخل الفريق الأبيض المواجهة باعتبارها لقاءً فاصلًا، خاصة أن فقدان ثلاث النقاط سيزيد من صعوبة مهمته في العبور إلى دور ربع النهائي بعد خسارته في الجولة الأولى أمام غورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادله في الجولة الثانية مع نصر حسين داي بهدف لمثله؛ ما يجعل لقاء بترو أتلتيكو الليلة بمثابة مواجهة فاصلة للأبيض لاستعادة حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة الأفريقية قبل ثلاث الجولات الأخيرة، التي سيخوض منهما مباراتين خارج أرضه إحداهما مع بترو أتلتيكو في العاصمة الأنغولية ”لواندا“ يوم الـ 3 من مارس المقبل، والأخرى مع نصر حسين داي بالجزائر يوم الـ17 من الشهر ذاته، بينما يستضيف غورماهيا في برج العرب يوم الـ10 من الشهر المقبل ذاته.

ويحتل الزمالك، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، فيما يتواجد بترو أتلتيكو في المركز الثاني بالدوري الأنغولي برصيد 31 نقطة خلف أول أغسطس متصدر البطولة حاليًّا برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في مباراتين والتعادل في 4 مباريات، وكانت آخر مباراة للفريق الأنغولي في الدوري، يوم الأربعاء الماضي، أمام ساغرادا اسبيرانسا وانتهت بالتعادل السلبي.

سيغيب عن الزمالك هداف الفريق المدافع محمود علاء في هذا اللقاء لتعرضه لإجهاد في العضلة الضامة في مباراة إنبي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق محمد فوزي.