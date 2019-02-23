مؤمن زكريا يرد بفيديو وكلمتين على تصريحات رئيس نادي أحد السعودي (شاهد)

نشر مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي المصري، المعار لأحد السعودي، فيديو رد من خلاله على تصريحات سعود الحربي، رئيس نادي أحد، حول إصابة اللاعب التي تمنعه من اللعب لفترة طويلة.

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه على تويتر: ”اتقوا الله“، مع فيديو خلال تدريبه في صالة الألعاب الرياضية

وأبدى مؤمن زكريا غضبه العارم من تصريحات رئيس أحد السعودي، التي أكدت فسخ التعاقد معه بسبب معاناته من مرض مزمن يمنعه من ممارسة كرة القدم في الوقت الحالي.

وقال سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، في تصريحات تلفزيونية لقناة ”الرياضية السعودية“: ”مؤمن زكريا لن يستمر معنا، سيتم فسخ عقد اللاعب، بعد اكتشاف خلل طبي يمنعه من ممارسة كرة القدم في الوقت المقبل، سنصدر بيانًا رسميًا نكشف فيه كل التفاصيل“.

وقال مصدر مقرب من مؤمن زكريا في تصريحات لشبكة ”إرم نيوز“: ”مؤمن سليم ولا يعاني من أي مرض، وهناك سبب آخر وراء قيام مسؤولي أحد بفسخ التعاقد معه، رغم التعاقد معه في يناير الماضي“.

وأضاف المصدر: ”مؤمن أكد أنه دخل في أزمة مع أحد كبار مسؤولي أحد؛ بسبب بعض الخلافات المادية، لذا قرر النادي التخلص منه وإطلاق شائعة مرضه؛ من أجل حرمانه من الانتقال لأي نادٍ آخر في الدوريات التي بها فترة قيد مفتوحة، اللاعب سيعود للقاهرة خلال الساعات المقبلة، وينتظر بيان النادي للرد عليه بشكل مفصل“.

وتابع: ”مؤمن زكريا سيقدم شكوى للفيفا ضد نادي أحد، في حالة عدم حصوله على مستحقاته المالية كاملة من النادي، كما يفكر برفع دعوى قضائية ضد من يروج شائعات إصابته المزمنة“.

وأردف المصدر: ”مؤمن كلف وكيل أعماله بالبحث عن نادٍ ينتقل له خلال الفترة الحالية، حتى لا يبقى من دون أي مشاركة حتى نهاية الموسم الحالي، خاصة أن الأهلي لا يستطيع قيده في القائمة المحلية، بعد إغلاق باب القيد في مصر“.

وأكمل: ”بيان أحد سيحتوي على إصابة مؤمن زكريا بمرض في الأعصاب وضمور في العضلات، وسيحتاج لفترة راحة وعلاج تستمر لمدة 3 أشهر على الأقل“.