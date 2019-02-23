أمير طعيمة يعلن ندمه لإهداء كلمات أغنية ”نادي المبادئ“ لمحمود الخطيب (صورة)

قال الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة، إنه نادم لإهداء كلمات أغنية ”أهلي المبادئ“ لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي خلال حملته في انتخابات النادي الأهلي الأخيرة التي تفوق فيها على محمود طاهر.

وانتقد طعيمة جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا مؤخرًا.

وكان طعيمة بين عدد من الشخصيات التي شكرها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تعاونها معه في مصر.

وكتب أمير طعيمة على صفحته الشخصية بفيس بوك :“الناس كلهم عارفين اني مش اهلاوي و لا زملكاوي و ان كان احترامي للاهلي ككيان احترام كبير، وعشان تفهموا اللي هقوله كويس لازم تدخلوا علي صفحتي الرسمية و تشوفوا تعليقات جمهور الاهلي المحترم علي اخر بوست رغم انه بوست فني، المختصر المفيد انا حاليا ما بكرهش في حياتي قد الاهلي طالما ده جمهوره، هتقولي قلة ؟ هقولك رغم ان مفيش تعليق واحد يتوصف بالاحترام لا علي فيس بوك و لا تويتر، بس حتي لو قلة يغوروا بناديهم، حاجة في منتهي القذارة“.

وتابع :“ بعلن ندمي و اعتذاري لنفسي علي اغنية نادي المبادئ اللي أهديتها للخطيب في حملته الانتخابية. اللي مش عاجبه الكلمتين دول يخرج من عندي عشان ما اخسرش حد علي موضوع تافه“.

الناس كلهم عارفين اني مش اهلاوي و لا زملكاوي و ان كان احترامي للاهلي ككيان احترام كبير، و عشان تفهموا اللي هقوله كويس … Posted by Amir Teima on Saturday, February 23, 2019

وواصل :“انا عمري ما اتكلمت عن الاهلي او غيره بعدم احترام، بس طبعا ده كان ياما كان“.

وتابع :“كلامي واضح انا قلت ان الاهلي بقي اكتر حاجة بكرهها في حياتي و ما قلتش اني بكره و هكره كل شخص بيشجع الاهلي، اكيد انا مش مجنون و فيه مقربين مني أهلاوية و اكيد محترمين.

”مفيش حاجة اسمها شخصية عامة فلازم يعمل كذا و كذا، فيه حاجة اسمها بشر زيه زيك، لو خالف القانون هيتعاقب زيك، لو حد غلط فيه هيتجرح زيك، و لما هيموت هيتدفن في تربة زيك مش هيتدفن علي سحابة في السما“.

”فسيبكم بقي من جملة انت شخصية عامة فلازم تبقي صخرة او تلبس بدلة حديد او تحول أحاسيسك لموجات صوتية ما يسمعش ترددها غيرك، اللي للمجتمع عند أي شخصية عامة انه يلتزم بالتقاليد و الاصول و يحترم نفسه و الآخرين، غير كده هو شخص من لحم و دم“.

وأتم :“من هنا و رايح انا هقول اللي يريحني انا طالما عايز اقوله، مش مطلوب مني اكتم في نفسي كلام عايز اقوله و يجيلي ذبحة عشان انا شخصية عامة و كلام فاضي.“.