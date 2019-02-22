بيراميدز يعلن تمسكه بموقف تركي آل الشيخ من مباراة الأهلي في كأس مصر‎ (صورة)

أعلن مجلس إدارة نادي بيراميدز التزامه الكامل بجدول مباريات الدوري والكأس، والمعلن من جانب اتحاد الكرة مؤخرًا.

وأصدر مجلس ”بيراميدز“ بيانًا يؤكد من خلاله مجددًا التزامه بالجدول الذي راعى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع أندية الدوري والكأس، ولا يمنح فريقًا أي أفضلية على الآخر.

وأشار النادي في بيانه إلى تحضيره لخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري، يوم الأحد المقبل، ثم لقاء الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمحدد له يوم ٢٨ فبراير الجاري.

بيان من نادي بيراميدز بشأن مباريات الدوري والكأس pic.twitter.com/0Yzovho5f3 — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وكانت أزمة قد اندلعت بين الأهلي واتحاد الكرة المصري، بسبب إصرار تركي آل الشيخ مالك النادي السابق، على خوض مباراة الفريقين يوم 28 فبراير المقبل في كأس مصر، وليس في الدوري، إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

يُذكر أن نادي بيراميدز كان قد أعلن، صباح اليوم الجمعة، نقل ملكية النادي من تركي آل الشيخ إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.