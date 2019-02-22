توضيح مهم من سالم سعيد الشامسي المالك الجديد لنادي بيراميدز‎ (صورة)

نفى نادي بيراميدز وجود أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للمالك الجديد، الإماراتي سالم سعيد الشمسي.

وأصدر نادي بيراميدز بيانًا مقتضبًا قال فيه: ”كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم سعادة الأستاذ سالم الشامسي المالك الجديد لنادي بيراميدز غير حقيقية، يؤكد سعادته أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي“.

توضيح

كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل إسم سعادة الأستاذ سالم الشامسي المالك الجديد لنادي بيراميدز غير حقيقية، يؤكد سعادته أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

والمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، رجل أعمال إماراتي يمتلك مؤسسة سالم سعيد الشامسي للمقاولات العامة، وأحد المساهمين في ملكية نادي بيراميدز منذ شرائه، كما شغل منصب نائب رئيس النادي عند تشكيل مجلس الإدارة.

ويمتلك الشامسي شركة ومؤسسة في مجال عمله في مدينة العين الإماراتية، ويؤلف داووين شعر.

كما يهتم الشامسي بتربية النسور والخيول في بلده الإمارات، ويفضّل الغياب وقلة الظهور عن المناسبات، ويتضح ذلك في قلة المعلومات عنه.

يذكر أن نقل ملكية نادي بيراميدز أحدث حالة من الجدل، بعد خلافات بين تركي آل الشيخ مالك النادي، وبين الأهلي، بسبب المباريات المؤجلة وترتيب جدول المباريات.