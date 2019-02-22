شاهد تصريحات سابقة لسالم سعيد الشامسي تكشف خططه مع نادي بيراميدز (فيديو)‎

استرجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، المالك الجديد لنادي بيراميدز، الذي انتقلت إليه ملكية النادي اليوم الجمعة.

وقال الشامسي من داخل أرض الملعب مع قناة ”MBC“ مصر: ”في الحقيقة ما في شك التحدي موجود والعمل مع تركي آل الشيخ ممتع جدًا. تشعر أن كل يوم فيه جديد، وتحدٍ جديد. نحن قادمون على تأسيس منظومة إدارية عليا جدًا في النادي، وإن شاء الله تكون من أوائل الأندية في الحوكمة“.

وأضاف الشامسي بحضور تركي آل الشيخ ”ما رح نتكلم عن المفاجآت القادمة ولكن خلال الفترة القادمة ستخرج منظومة إدارية بأعلى مستوى، التحدي كبير سنحاول الوصول إلى جزء بسيط لأنه كبير جدًا“.