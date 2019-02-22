هل قرر تركي آل الشيخ تجميد النشاط الرياضي في بيراميدز؟ (فيديو وصورة)

قال الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ إن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، استقر على تجميد النشاط بنادي بيراميدز بعدما تعرض للهجوم من الإعلامي المصري أسامة كمال، بسبب أزمة مباراة فريقه أمام الأهلي في كأس مصر.

وكتب فايق ”مصادر: تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز، وتصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء“.

وكان الإعلامي أسامة كمال، قد انتقد تركي آل الشيخ بعدما قرر مواجهة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، بدلًا من إجراء المباراة ضمن مسابقة الدوري.

وقال كمال: ”لما إحنا قبلنا الاستثمار الأجنبي في الكرة هل كان شرط المستثمر إنه لازم ياخد الدوري وإلا مش هيستثمر ، ما الهدف من استبدال مباراة لنفس الفريقين من الدوري للكأس“، ما الفرق بين الاثنين ومن المستفيد ومن سيجامل اتحاد الكرة بهذا القرار. مايحدث حاليا شيء فج،“عيب وكفاية وحرام عليكم مصر والمصريين، كفاية كسرة النفس“.

ومن جانبه قال تركي، عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ تعليقًا على فيديو إسامة كمال ”معاك حق وأنا مالي ومال الصداع … وربنا ميجيب كسره لحد !“.

ويبدو أن تركي آل الشيخ، أكد الأنباء التي ترددت عن إنهاء تجربة الاستثمار في الدوري المصري، ووجه رسالة وداع، وشكر كل من تعامل معهم خلال فترة تواجده بالبلاد.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”تحية إلى كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة وأخص بالذكر… المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير حسام البدري وأحمد حسن وحسام حسن وإبراهيم وهادي خشبة ومحمد العاصي وهاني أبوريدة.. محمد كامل ومدحت شلبي وأحمد عفيفي وإبراهيم فايق..رضا عبدالعال وخالد الغندور وميدو وعمرو أديب وعمرو دياب ومحمد حماقي ومحمد هنيدي وهاني فرحات وحمد رمضان ورامي إمام وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وخالد تاج وعمرو مصطفى وطارق مدكور وخالد عز وحماده إسماعيل وجمال ومدحت العدل ومحسن جابر وهاني شاكر وعمرو الليثي وإيهاب جلال ولاعبي وإداري بيراميدز ومع حفظ الألقاب والمعذرة إذا نسيت أحدًا“.

معاك حق وانا مالي ومال الصداع … وربنا ميجيب كسره لحد ! Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Thursday, February 21, 2019