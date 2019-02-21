ماذا قال تركي آل الشيخ عن بيان النادي الأهلي المصري بشأن مباراة بيراميدز؟ (صور)

علّق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية؛ مالك نادي بيراميدز على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن مباراة الفريقين يوم 28 فبراير الجاري.

وكتب آل الشيخ على صفحته بموقع ”فيس بوك“: ”لا أتوقع ينسحبون… إن شاء الله يوم المباراة نراهم في الملعب لأنهم فريق وتاريخ كبير“.

وأضاف: ”سأكون مشغول في حفل تكريم الفنان الكبير يوم ٢٨“.

واندلعت أزمة بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤولي اتحاد الكرة المصري بسب ترحيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري وإقامة مباراة الفريقين في الكأس بدلًا منها، بناء على طلب بيراميدز.

وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا قال فيه: ”نؤكد الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابةً لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري“.