نادي الزمالك يكشف حقيقة رحيل كريستيان غروس حال التعثر أمام بترو أتلتيكو في الكونفدرالية الأفريقية

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، ما تردد عن وجود نية لدى مجلس إدارة النادي الأبيض في إقالة السويسري كريستيان غورس من منصبه، حال الخسارة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أمير للصحفيين المتواجدين بمقر النادي، اليوم الخميس: ”لدينا ثقة كاملة في اللاعبين والجهاز الفني، والعودة سريعًا إلى الانتصارات مجددًا“.

وأضاف: ”سياسة الحساب بالقطعة انتهت من الزمالك، وهناك دعم ومساندة كاملة من الإدارة للاعبين والجهاز الفني؛ من أجل التتويج بمختلف البطولات، وجروس باقٍ في منصبه“.

وأكد المشرف العام على الكرة بأن لاعبي الزمالك رجال وعلى قدر المسؤولية ويمتلكون الإمكانيات التي تجعلهم أبطالًا للدوري، مطالبًا الجماهير بالاستمرار في دعم الفريق وعدم الالتفات للشائعات والأقاويل التي تهدف لضرب استقرار الفريق.

وكانت صحيفة ”الوطن“ المصرية قد أكدت اقتراب رحيل كريستيان جروس عن نادي الزمالك، في حال تعثر الفريق يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف بترو أتلتيكو في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأهدر الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة المسابقة، بعدما فرط في تقدمه 2-0 أمام مضيفه طلائع الجيش، ليتعادل معه 2-2 في الوقت القاتل، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة والعشرين للبطولة.

وأكد نجل رئيس الزمالك أن مشوار بطولة الدوري المصري ما زال طويلًا للغاية، والتعادل مع طلائع الجيش ليس نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن أي فريق في العالم وارد جدًا أن يتعادل أو يخسر، ولا يوجد فريق يحقق الفوز في جميع مبارياته.

وعن انتصارات الأهلي في الفترة الأخيرة وهل تؤثر على فريقه، قال: ”الزمالك لا يزال متصدرًا قمة جدول المسابقة، ولا ننظر لنتائج المنافسين على الإطلاق؛ لأن هدفنا هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، نتائج الأندية المنافسة لا تضعنا تحت ضغط، فالكرة في ملعب اللاعبين، وقادرون على تعويض التعادل الأخير أمام طلائع الجيش“.

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، متفوقًا بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي خاض 23 مباراة، وغريمه التقليدي الأهلي، الذي لعب 20 مباراة فقط.