طرائف الدوري المصري.. حكم مباراة الإنتاج الحربي وبتروجيت يستأنف اللقاء بعد صافرة النهاية (فيديو)

شهدت مباراة الإنتاج الحربي وبتروجيت في الدوري المصري واقعة طريفة لم تشهدها الساحة المصرية من قبل، بسبب حكم المباراة، حيث انتهت بفوز بتروجيت 1/0.

وبدأت الواقعة عندما احتسب مبروك نبيل حكم المباراة 4 دقائق وقت بدل ضائع، ثم أطلق صافرة النهاية في الدقيقة الثالثة، ما دفع مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي للدخول معه في مشادة عنيفة بسبب عدم استكمال الوقت بدل الضائع الذي احتسبه الحكم والمقدر 4 دقائق.

واستكمل الحكم الوقت بدل الضائع بعد إنهاء المباراة، بعد المشادة العنيفة بينه من جهة وبين مختار مختار ولاعبي الإنتاج، من جهة أخرى، ولعب لمدة دقيقة واحدة.

وكشف الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن قرار الحكم بشأن استئناف المباراة ولعب دقيقة واحدة، يعد أمرًا عاديًا حال عدم اكتشاف أن الوقت لم يتم لعبه كاملًا.

وقال الشناوي خلال تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ إن الحكم لم يدخل إلى غرف خلع الملابس، بالإضافة إلى وجود جميع اللاعبين على أرض الملعب، وهو ما يترتب عليه قانونية استئناف اللعب.

وأضاف:“استئناف الحكم المباراة لا يوجد به أي خلل قانوني، ولا يحق لأحد التظلم لإعادة المباراة مرة أخرى“.

وابتعد بتروجيت عن منطقة الهبوط بالدوري المصري الممتاز بفوزه 1-صفر على الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس اليوم الخميس.

وتقدم بتروجيت، الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم، للمركز 15 بعد أن رفع رصيده إلى 22 نقطة من 23 مباراة مقابل 31 نقطة للإنتاج الحربي الذي يبتعد بثلاث نقاط عن المربع الذهبي.