قبول تظلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد اتحاد الكرة المصري ورفع إيقافه ”مؤقتًا“

وافقت لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، على الشكوى التي تقدم بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ضد قرار لجنة القيم، بمنعه من حضور مباريات الفريق في المسابقات المحلية.

وقال ثروت سويلم عضو مجلس إدارة الاتحاد خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن تظلم رئيس الزمالك تم قبوله شكلًا، ومن المنتظر أن يتم البت في الطلب خلال الأيام المقبلة، وهو ما يستوجب رفع العقوبة عنه ”مؤقتًا“.

وكشف سويلم أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استند خلال تظلمه بأنه عضو في مجلس النواب، ويمتلك حصانة برلمانية، مما يتيح له حضور المباريات، وهو الأمر الذي كان في صالحه لقبول التظلم.

وأضاف:“سيتم إصدار القرار بشأن التظلم الخاص برئيس نادي الزمالك يوم 7 مارس المقبل“.

يذكر أن لجنة القيم والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من حضور مباريات فريقه لمدة 3 أشهر في المسابقات التي ينظمها.

وقررت اللجنة تغريم رئيس الزمالك مبلغ 100 ألف جنيه، نتيجة شكوى الأهلي ضده، والتي تضمنت هجومه ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكان رئيس الزمالك قد رفض حضور جلسة الاستماع الأسبوع الماضي على اعتبار أنه ليس من عناصر اللعبة، ولا يعمل داخل اتحاد الكرة حتى يخضع لجلسة استماع أمام لجنة القيم.