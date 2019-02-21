حرب البيانات تشعل الموقف بين ناديي الكويت والعربي

تصاعدت حدة الحرب الكلامية، والبيانات المتبادلة، بين ناديي العربي والكويت الكويتيين، في أعقاب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريقين في الدوري الكويتي، يوم السبت الماضي.

والتقى الفريقان عصر السبت على ملعب العربي، وانتهت المباراة بفوز الكويت بهدفين نظيفين، حيث اندلعت اشتباكات بين جماهير الناديين أمام غرف خلع ملابس اللاعبين عقب المباراة، ما أدى إلى إصابة مشجع بجروح، ونقله إلى المستشفى.

وبدأ التراشق بين الطرفين عقب المباراة مباشرة، حيث أصدر رئيس النادي العربي، عبدالعزيز عاشور، بيانًا اتهم فيه رئيس نادي الكويت خالد الغانم بالمسؤولية عن وقوع أحداث شغب بين الطرفين.

من جانبه، وصف نادي الكويت، بيان رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور، بالركيك والمتخم بالأكاذيب والمغالطات، وقال إن الأحداث التي تلت المباراة كانت ”مفتعلة“، وتم الترتيب لها بعناية قبل انطلاق مباراة الناديين.

واشتعل الموقف مجددًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد أن أصدر نادي الكويت، بيانًا جديدًا، فتح فيه النار على بيان العربي، ووصفه بأنه ”بيان إسفاف“.

وقال نادي الكويت في بيانه: ”لن يثنينا التهديد والوعيد والبيانات الركيكة والهابطة عن كشف وفضح المسرحية الهزلية التي وقعت أثناء مباراة الكويت والعربي، والتي يتحمل مسؤوليتها رئيس مجلس إدارة النادي العربي“.

وأضاف الكويت في بيانه: ”لا شك أن خروج رئيس النادي العربي من مقصورة الاستاد قبل نهاية المباراة بعشر دقائق كان الهدف منها الإعداد للفوضى والمسرحية الهزلية التي أعقبت المباراة“.

بيان النادي العربي الرياضي • لم نتفاجأ بفحوى بيان الاسفاف الذي كان محاولة يائسة من نادي الكويت لتلميع صورته المشوهة • سنترفع عن الرد على الألفاظ غير اللائقة من باب الأخلاق • ردنا على التطاول هو بتحريك دعاوى قضائية ضد خالد الغانم • الفجور بالخصومة مسلك لا يتبعه إلا الصغار pic.twitter.com/cPFiqc5A4n — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) February 19, 2019

وأكد الكويت في بيانه أنه سيطالب الأندية الرياضية الكويتية بضرورة وضع شروط وضوابط محددة في المرشحين للانتخابات الرياضية المقبلة، أبرزها ألا يكون المرشح قد سبق وأن صدرت ضده أحكام تتعلق بجرائم شرف، أو تم إلقاء القبض عليه في جرائم مخلة بالشرف والأمانة، أو غسيل الأموال.

وشدد بيان نادي الكويت على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع جماهير ناديي الكويت والعربي، وأن تلك العلاقات لن تكون عرضة لمن يريدون الوقيعة والفتنة بين الجماهير.