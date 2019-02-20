النادي الأهلي المصري لـ“الزمالك وبيراميدز“: نقبل الهدايا.. وسنحسم الدوري بأيدينا (فيديو)

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، أن فريقه قبل الهدية التي قدمها الزمالك اليوم، بعد السقوط في فخ التعادل أمام طلائع الجيش في الدوري، وبيراميدز بالهزيمة من الجونة.

وقال عبد الحفيظ عقب لقاء الأهلي والداخلية:“الأهلي استغل سقوط الزمالك وبيراميدز، ولا نرفض الهدايا بالتأكيد، ولكن يجب علينا التركيز في طريقنا، والأمر بأيدينا، والدوري لا يزال في الملعب، واللقب سيتم حسمه في الملعب، وتنتظرنا مباراة قوية أمام الجونة، فهو فريق مميز، ولديه إدارة مستقرة“.

وأَضاف:“الفوز على الداخلية اليوم مهم للغاية بالنسبة لنا، وجاء في توقيت مهم بمرحلة تجميع النقاط، ونسعى إلى تحقيق هدفنا في نهاية المشوار“.

وواصل فريق الأهلي انتصاراته للمباراة السابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتغلّب على ضيفه ”الداخلية“ بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

وأحرز ثلاثية الأهلي: محمد هاني، والنيجيري جونيور أجاي، والأنغولي غيرالدو، في الدقائق 20 و38 و90 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الداخلية الوحيد عن طريق أحمد أوكا من ضربة جزاء في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف خلف بيراميدز، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر المسابقة فريق الزمالك برصيد 52 نقطة.