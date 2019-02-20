النادي الأهلي يتخطى الداخلية ويزاحم بيراميدز على وصافة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

نجح النادي الأهلي في تقليص فارق النقاط مع الزمالك وبيراميدز، بعد أن استغل تعثر الثنائي، بالفوز على الداخلية بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

واستغل الأهلي تعثر الزمالك، الذي تعادل أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، بالإضافة إلى هزيمة بيراميدز أمام الجونة، مساء أمس، ليبقي الأحمر على آماله في الحفاظ على اللقب.

وأحرز محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 20، وجونيور أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 39، وجيرالدو، الهدف الثالث في الدقيقة 91، فيما سجل أحمد سعيد أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

فوز الأهلي رفع رصيده للنقطة 45، ليتساوى مع بيراميدز في المركز الثاني، وللمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ14.

وتصدر الزمالك جدول الدوري بـ52 نقطة.