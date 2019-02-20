الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية اليوم في الدوري المصري

يواجه فريق الأهلي نظيره الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، في استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة منتعشًا بفوزه الأخير على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة 42 خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الفريق 19 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلها.

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول بين الأهلي والداخلية ، تعادلاً بنتيجة 2-2 لكل فريق.

ويأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته المحلية في الفترة الأخيرة، من أجل التساوي مع بيراميدز في النقاط، ومواصلة الزحف نحو القمة.

وخسر بيراميدز وصيف الدوري في الوقت الحالي من الجونة بهدفين مقابل هدف، لكن بيراميدز لعب 23 مباراة، بينما فوز الأهلي يجعله 45 نقطة مثل بيراميدز لكن من 20 مباراة.

ويسعى الأهلي لعدم فقدان مزيد من النقاط، ليحافظ على الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر بـ51 نقطة، والذي سيواجه طلائع الجيش بنفس الجولة.

وعلى الجانب الآخر، يمر فريق الداخلية بفترة صعبة بسبب تراجع النتائج، وآخرها مواجهة الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الـ13 من نفس عدد المباريات، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في عشر، وتلقى 8 هزائم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي ”أون سبورت“ والنيل للرياضة.