الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

يحل نادي الزمالك ضيفًا على طلائع الجيش، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 16 وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيدًا، وسجل لاعبوه 46 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 9 وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا.

وكان الزمالك قد سبق واكتسح طلائع الجيش في مباراة الدور الأول بثلاثية نظيفة عن طريق ”هاتريك“ لمدافعه وهدافه محمود علاء.

وتشهد مباراة الجولة الـ23 بين الجيش والزمالك، غياب محمود علاء عن صفوف القلعة البيضاء، بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة.

ويعاني طلائع الجيش من اهتزاز في النتائج بالمباريات الأخيرة، حيث إنه في آخر 4 مباريات، خسر الفريق 3 مباريات أمام إنبي وبيراميدز والمقاولون، وتعادل في مباراة من دون أهداف أمام سموحة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناتي أون سبوت والنيل للرياضة، عبر النايل سات.